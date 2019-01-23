Суд продолжает рассмотрение дела депутата Киевсовета Крымчака, приобщен 21 том доказательств стороны обвинения

Шевченковский районный суд Киева продолжает рассматривать по сути уголовное производство в отношении депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака и его двоюродного брата, обвиняемых в незаконном завладении земельных участков и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Фейсбуке, на очередном заседании в среду суд принял решение приобщить к материалам дела 21 том письменных доказательств стороны обвинения. Всего в уголовном производстве 32 тома материалов и документов.

Следующее судебное заседание состоится 30 января.

14 сентября 2017 года детективы НАБУ по согласованию с руководителем САП сообщили депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 и ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ст.366-1 (декларация недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, задержанный, будучи в 2010-2011 годах секретарем комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них общей стоимостью более 3,5 млн грн, информировали тогда в НАБУ.