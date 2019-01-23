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09:11 23.01.2019

Прокуратура через суд требует вернуть из недобросовестной аренды 3 га рекреационных земель в престижном районе Харькова

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Прокуратура через суд требует вернуть из недобросовестной аренды 3 га рекреационных земель в престижном районе Харькова

Прокуратура направила в Хозяйственный суд Харьковской области иск о возвращении из недобросовестной аренды 3 га земли в т.н. зеленом районе города и взыскании задолженности за пользование участком.

"Земли рекреационного назначения простаивали более 10 лет, а арендатор нарушил существенные условия договора. С целью возвращения участка территориальной общине прокуратура обратилась в суд", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, в 2006 году земли стоимостью более 63,5 млн.грн. по ул. Батумская были переданы в аренду одному из местных предприятий. На участке должны были построить дом отдыха. Но строительство до сих пор не началось, а с конца 2016 года арендатор перестал платить деньги за пользование землей.

Теги: #земля #аренда #прокуратура #суд #харьков
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