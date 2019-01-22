Нарколог, осматривавшая обвиняемую в смертельном ДТП Зайцеву: Явных внешних признаков наркотического опьянения не было

Осмотр обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове Елены Зайцевой, проводившийся сразу после аварии, не установил у нее состояния наркотического опьянения, сообщила нарколог Елена Федирко.

"Не установили состояние наркотического опьянения, потому что было подозрение, что у нее сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, у нее были явные признаки, внешние признаки повреждения тела. И сознание у нее было ясное и ориентирование сохранено. Наркотические вещества не употребляют для того, чтобы оставаться в ясном сознании и ориентировании в этом мире", - сказала Е.Федирко на заседании Киевского райсуда Харькова во вторник.

Отвечая на вопросы прокурора, нарколог подтвердила, что у Е.Зайцевой были суженные зрачки и нестойкая поза Ромберга, однако отметила, что это могло быть вызвано различными причинами: как состоянием наркотического опьянения, так и сотрясением головного мозга или стрессом.

"Явных внешних признаков (наркотического или алкогольного опьянения - ИФ) обнаружено не было. Невозможно было обнаружить на ту минуту. Это должна была проведена быть дифференциация с черепно-мозговой травмой", - подчеркнула Е.Федирко.

Она также отметила, что наличие опиатов в моче Е.Зайцевой может объясняться употреблением лекарств (анальгетиков наркотического действия).

Как сообщалось, на протяжении длительного периода суд не мог допросить специалиста наркоцентра Е.Федирко, осматривавшую Е.Зайцеву после ДТП.

7 августа 2018 года судья Виктор Попрас удовлетворил ходатайство адвоката второго обвиняемого Геннадия Дронова Сергея Перепелицы об установлении местонахождения Е.Федирко.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Г.Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 Г.Дронову. 8 ноября Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.