Вопрос отмены моратория на эксгумационные работы в Украине будет обсуждаться в ходе визита в Киев вице-премьера Польши Глинского

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Украина готова общаться с Польшей о восстановлении поисковых и эксгумационных работ на территории двух стран, однако этому должно предшествовать подписание соглашения с подробностями такого сотрудничества, сообщает "Польское радио".

"Украинская сторона настроена очень конструктивно, и мы готовы совместными усилиями подписать документы, которые откроют путь к возобновлению работ, как на территории Украины, так и на территории Польши. Потому что это взаимный процесс", - цитирует издание слова П.Розенко.

Вице-премьер Украины отметил, что напряженность в польско-украинских отношениях по эксгумации несколько разрядилась после решения, принятого на прошлой неделе Конституционным судом Польши по делу закона об Институте национальной памяти в части о преступлениях украинских националистов.

"Без сомнения, это облегчает диалог и уменьшает накопление проблем в украинско-польских отношениях… Я хочу сказать, что президент (Петр Порошенко – ред.), Верховная Рада и наша часть польско-украинской комиссии (по делам исторической политики – ред.) обращали внимание польской власти на всех уровнях на риск этого закона для рядовых украинцев, которые могут иметь иную позицию, чем та, что записана в законе", - подчеркнул П.Розенко.

По его словам, Украина не претендует на право вмешиваться во внутреннюю политику Польши, а лишь "выразила свою обеспокоенность". "Решение Конституционного суда является сигналом, что в польско-украинских отношениях есть все меньше тем, которые могут привести к их обострению, и мы имеем все возможности, чтобы в дальнейшем идти в направлении компромисса", - сказал украинский вице-премьер.

По словам П.Розенко, вопрос отмены украинского моратория на эксгумацию будет обсуждаться во время визита в Украину вице-премьера Польши Петра Глинского.

"Мы готовы к возобновлению работ и ждем визита господина Глинского в Киев. Если польская сторона готова завершить эти разговоры, мы всегда рады принять наших партнеров в Украине", - заявил вице-премьер Украины.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля 2018 года принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов". Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

Верховная Рада 6 февраля приняла заявление, которым выразила разочарование и обеспокоенность в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, а также призвала главу Польского государства Анджея Дуду вмешаться в ситуацию.

В тот же день, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон об Институте национальной памяти. Таким образом, изменения, ранее одобренные парламентом, вступили в силу. При этом глава государства подчеркнул, что, возможно, на практике будет почти невозможно наказывать нарушителей нового закона, в особенности - если нарушения совершаются за пределами Польши. В то же время глава Польского государства опротестовал положения обновленного закона об ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша". Он также заявлял о планах обратиться в конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям, таким образом, не исключив, что в закон еще могут быть внесены изменения.

23 февраля "Польское радио" сообщало, что вице-спикер Сейма Польши, председатель клуба правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий заявил о возможном внесении поправок в закон об Институте национальной памяти и отметил, что его части, касающейся украинцев, нужна определенная умеренность.

17 января 2019 года президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Конституционного трибунала Польши, признавшего неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе о польском Институте нацпамяти, а также поблагодарил своего польского коллегу Анджея Дуду за инициирование этого производства.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко подчеркнул, что данное решение закрывает один из принципиальных для Украины вопросов в двухсторонних отношениях. Он также выразил надежду на продолжение диалога и решение всех проблемных вопросов между двумя государствами, "которые накапливались десятилетиями".