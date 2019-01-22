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12:59 22.01.2019

Горящие в Черном море суда опасно накренились

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Горящие в Черном море суда опасно накренились

Опасный крен зафиксирован на судах, горящих в Черном море в районе Керченского пролива. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Росморречфлота.

"... на обоих судах наблюдается опасный крен. На судне "Канди" он составил 20 градусов на правый борт, но остается стабильным. На судне "Маэстро" - 35 градусов на левый борт, но постоянно растет", - сказали в пресс-службе.

Пожар на борту терпящих бедствие иностранных судов в Черном море в районе Керченского пролива продолжается, потушить его не удается.

Два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край, РФ). Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

На горящих судах находились 32 гражданина Турции и Индии. По данным спасательных служб на утро вторника, 10 человек погибли, 10 - пропали без вести, 12 человек были спасены. Из числа погибших опознаны два гражданина Индии. В числе спасенных - восемь граждан Турции и двое граждан Индии.

Теги: #керчь #керченский_пролив #пожар
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