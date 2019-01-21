События

18:35 21.01.2019

Два судна горят в Керченском проливе

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Два судна горят в Керченском проливе

Больше 30 человек эвакуировались с двух горящих в Керченском проливе судов под флагом Танзании, они находятся в воде, все живы, сообщил "Интерфаксу" источник в службах международного морского поиска и спасения.

"Горят два судна под флагом Танзании. Самостоятельно в воду эвакуировался 31 член экипажа: 17 и 14, соответственно, с каждого из судов. Все живы, находятся в воде", - сказал источник.

Он сообщил, что команды состоят, в том числе, из граждан Индии и Турции.

"Пожар, по данным проходящих мимо судов, произошел на одном из двух судов, потом перекинулся на другое судно".

"Поступило сообщение о пожаре на танкере-газовозе южнее мыса Опук, судно передавало груз на соседнее, произошел взрыв, огонь переметнулся на соседний корабль", - сказал "Интерфаксу" осведомленный источник собеседник агентства.

В настоящий момент проводится эвакуация людей, сведений о пострадавших нет.

Оба судна находились на якорной стоянке в нейтральных водах.

"Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. На одном судне - 14 человек, на другом - 17", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что на помощь "Канди" и "Маэстро" вышли восемь спасательных судов.

Теги: #крым #пожар #судна
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