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23:28 21.01.2019

Савченко является инструментом ФСБ, но не агентом

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Савченко является инструментом ФСБ, но не агентом

Надежда Савченко не является агентом ФСБ, она лишь инструмент, отмечает генеральный прокурор Юрий Луценко.

В интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос о том, является ли В.Рубан агентом ФСБ, генпрокурор сказал: "Безусловно".

Что касается непосредственно самой Н.Савченко, то, по словам генпрокурора, она "беспрекословно слушалась" В.Рубана.

"Классический "ватник" с фамилией Рубан использовал Савченко с ее совершенно отсутствующей дисциплиной государственника для переворота в стране", подчеркнул Луценко.

Отвечая на вопрос о том, является ли сама Н.Савченко агентом ФСБ, генпрокурор сказал: "нет, это инструмент разрушения страны".

Теги: #савченко #инструмент #украина #фсб
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