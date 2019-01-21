События

04:53 21.01.2019

В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков, задержаны 3 человека

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В Сумской области разоблачена масштабная схема сбыта наркотиков, задержаны 3 человека

Правоохранители разоблачили масштабную схему сбыта наркотического средства "метадон", которая действовала в г.Сумы и области, задержаны три человека, сообщили в прокуратуре Сумской области.

"В субботу, 19 января 2019 года, во время проведения совместной операции правоохранительными органами задержаны 3 человека, которые организовали и осуществляли сбыт наркотиков", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье.

В информации отмечается, что по месту жительства задержанных и лиц, которым реализовывались наркотические вещества, проведено 16 санкционированных обысков.

"Во время указанных следственных действий изъято вещество, внешне похожее на "метадон", большое количество вещества растительного происхождения, фасовочный материал, весы, предметы, похожие на оружие, и около 20 тыс грн наличных", – сказано в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц) УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

"Досудебное следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному обороту наркотических средств", – добавили в прокуратуре.

Теги: #сумская #украина #наркотики
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