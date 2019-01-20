Два человека погибли в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель

Два человека стали жертвами пожара, произошедшего утром в воскресенье на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах, сообщает в воскресенье газета "Монд" со ссылкой на местные власти.

Серьезные ранения в результате пожара получили четыре человека, еще 10 человек получили легкие ранения.

Пожар произошел в здании, где проживали сезонные работники. Он начался в 4:30 утра по местному времени (5:30 по Киеву), пожарным удалось ликвидировать пожар к 8:30 утра (9:30 по Киеву). Для тушения были мобилизованы 70 пожарных.

Причина произошедшего в настоящее время неизвестна.

Сообщается, что всего в здании проживали 60 сезонных работников, среди них были иностранцы.