События

12:19 20.01.2019

Два человека погибли в результате пожара на горнолыжном курорте Куршевель

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Два человека стали жертвами пожара, произошедшего утром в воскресенье на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах, сообщает в воскресенье газета "Монд" со ссылкой на местные власти.

Серьезные ранения в результате пожара получили четыре человека, еще 10 человек получили легкие ранения.

Пожар произошел в здании, где проживали сезонные работники. Он начался в 4:30 утра по местному времени (5:30 по Киеву), пожарным удалось ликвидировать пожар к 8:30 утра (9:30 по Киеву). Для тушения были мобилизованы 70 пожарных.

Причина произошедшего в настоящее время неизвестна.

Сообщается, что всего в здании проживали 60 сезонных работников, среди них были иностранцы.

Теги: #куршавель #жертвы #пожар
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