В Японии умер старейший мужчина в мире

В Японии в возрасте 113 лет скончался старейший мужчина на планете - Масадзо Нонака, сообщает в воскресенье агентство "Киодо" со ссылкой на семью долгожителя.

М.Нонака умер в воскресенье утром в своем доме, сообщает агентство.

Старейшим мужчиной на планете японца признала книга рекордов Гиннесса в апреле 2018 года. М.Нонака родился 25 июля 1905 года в поселке Асёро на севере Японии.

М.Нонака стал не первым японским долгожителем, попавшим в книгу рекордов Гиннесса. Так, в Японии жил Дзироэмон Кимура - мужчина с самым долгим установленным периодом жизни. Он скончался в 2013 году в возрасте 116 лет и 54 дней.