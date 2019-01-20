События

02:43 20.01.2019

В Киевской области в массовых купаниях приняли участие почти 12 тыс. человек

1 мин читать
В Киевской области в массовых купаниях приняли участие почти 12 тыс. человек

 В Киевской области в массовых купаниях по случаю Крещения приняли участие почти 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

"Почти 12 тыс. верующих приняли участие в массовых купаниях. Их безопасность и сохранность имущества обеспечивали более 500 сотрудников территориальных органов полиции. Помогали ее в этом члены общественного формирования", - говорится в сообщении.

Нарушений общественного порядка и безопасности во время празднования Крещения на территории Киевской области правоохранители не зафиксировали.

 

Теги: #киевщина #крещение #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Винницкой области на взятке разоблачен офицер полиции

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в частном доме в Запорожской области

В Мариуполе на меткомбинате в субботу погиб работник

Киевский ж/д вокзал с 20 января будет патрулировать полиция

В Украине наблюдаются проблемы с работой интернета от "Укртелеком"

В Днепровском районе Киева нашли труп мужчины возле одной из многоэтажек

В Киевской области потерпел крушение товарный поезд, пострадавших нет

Кличко с мэрами более 30 городов на Крещение Господне окунулись в Днепре

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

Порошенко поздравил Украину с праздником Крещения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черное море направляется американский эсминец

В Париже полиция применила водометы, чтобы остановить "желтых жилетов"

В Киевской области потерпел крушение товарный поезд,

Боевики в субботу четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС

На Майдане Независимости проходит митинг и чествование памяти погибших во время Революции Достоинства

Боевики осуществили провокационные обстрелы территории у КПВВ "Станица Луганская", никто не пострадал

Нападение россиянина с ножом на женщину в Норвегии квалифицировано как теракт

Авария на газопроводе оставила без газа 16 населенных пунктов в Закарпатской области

Студенты полтавского филиала Украинской академии лидерства показали вертеп в администрации президента

Более 60 человек погибли в результате взрыва на трубопроводе в Мексике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА