В Киевской области в массовых купаниях приняли участие почти 12 тыс. человек

В Киевской области в массовых купаниях по случаю Крещения приняли участие почти 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

"Почти 12 тыс. верующих приняли участие в массовых купаниях. Их безопасность и сохранность имущества обеспечивали более 500 сотрудников территориальных органов полиции. Помогали ее в этом члены общественного формирования", - говорится в сообщении.

Нарушений общественного порядка и безопасности во время празднования Крещения на территории Киевской области правоохранители не зафиксировали.