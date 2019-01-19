События

10:30 19.01.2019

На Донбассе бойцы 93 бригады Холодный Яр сбили беспилотник противника

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На Донбассе бойцы 93 бригады Холодный Яр сбили беспилотник противника

Бойцы 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили беспилотник противника в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой… Террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты", - сообщается на странице в Фейсбук 93 бригады Холодный Яр.

Военные отметили, что пресекли преступные намерения боевиков.

93 бригада Холодный Яр – военная часть в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Теги: #всу #бпла #оос #беспилотник
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