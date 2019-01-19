В Харькове оперуполномоченный райотдела обещал предпринимателю закрыть дело за взятку – прокуратура

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды оперуполномоченного одного из районных отделов полиции города.

"37-летнего полицейского задержали в рамках проведения негласных следственных действий", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, майор полиции требовал и получил средства от предпринимателя-фигуранта уголовного производства по факту кражи. Предприниматель не поделил оборудование с бывшей бизнес-партнершей. Чтобы бизнесмен мог беспрепятственно получить спорное оборудование и пользоваться им, оперуполномоченный предложил ему "решить вопрос" за $500.

Получив оговоренную сумму в начале ноября прошлого года, полицейский предложил предпринимателю посодействовать в закрытии уголовного производства. За это оперуполномоченный просил еще 20 тыс. грн. Предприниматель передавал эту сумму тремя траншами. При получении последнего транша (10 тыс. грн) полицейский был задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное повторно, соединенное с вымогательством).