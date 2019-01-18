Гутерриш призвал США и КНДР согласовать дорожную карту переговоров по денуклеаризации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу призвал США и КНДР согласовать дорожную карту для дальнейших переговоров вокруг процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы полагаем, что сейчас самое время убедиться в том, что переговоры между Соединенными Штатами и КНДР снова начнутся серьезно, и что четко определена дорожная карта денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил он в ходе пресс-конференции.

В Вашингтоне ранее состоялись переговоры госсекретаря США Майка Помпео и высокопоставленного северокорейского чиновника - зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля, который курирует вопросы переговоров Северной Кореи и США.

Затем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что президент США Дональд Трамп также встретится с Ким Ен Чхолем, и они обсудят прогресс в процессе полной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР.