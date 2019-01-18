События

22:55 18.01.2019

Гутерриш призвал США и КНДР согласовать дорожную карту переговоров по денуклеаризации

1 мин читать
Гутерриш призвал США и КНДР согласовать дорожную карту переговоров по денуклеаризации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу призвал США и КНДР согласовать дорожную карту для дальнейших переговоров вокруг процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы полагаем, что сейчас самое время убедиться в том, что переговоры между Соединенными Штатами и КНДР снова начнутся серьезно, и что четко определена дорожная карта денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил он в ходе пресс-конференции.

В Вашингтоне ранее состоялись переговоры госсекретаря США Майка Помпео и высокопоставленного северокорейского чиновника - зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля, который курирует вопросы переговоров Северной Кореи и США.

Затем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что президент США Дональд Трамп также встретится с Ким Ен Чхолем, и они обсудят прогресс в процессе полной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР.

Теги: #сша #переговоры #кндр #оон
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп проведет встречу с представителем северокорейского руководства

Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

Палата представителей США одобрила "символическую" резолюцию против снятия санкций со связанных с Дерипаской компаний

Бывший адвокат Трампа признал, что платил главе технологической компании за улучшения результатов опросов в интересах президента США

Делегация США не поедет на экономический форум в Давосе

США не потерпят ограничений в вопросе совершенствования ПРО, готовы к сотрудничеству с союзниками

Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

Большинство американцев не хотят голосовать за Трампа на президентских выборах 2020 года

Пентагон разрабатывает меры противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая

Адвокат Трампа не исключил, что в ходе предвыборной кампании кто-то из команды президента работал с Россией

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко поздравил Германию с началом непостоянного членства в СБ ООН

В Сумах полиция расследует обстоятельства хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

Конституционные изменения об интеграции в ЕС и НАТО соберут в Раде больше 300 голосов, убеждена И.Луценко

Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в г.Счастье

Раненый в Харькове офицер уголовного розыска активно работал над расследованием убийства участника АТО Олешко

Обыски проходят в горсовете Днепра и КП "Днепровский электротранспорт"

Глава МИД Германии прибыл в Киев

Крымского татарина Бекирова вернули из больницы в СИЗО Симферополя

Экс-министр экологии Злочевский вызван на допрос в Генпрокуратуру

Боевики в пятницу два раза нарушили режим тишины в зоне ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА