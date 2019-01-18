Восстановлено движение транспорта по автодороге в Закарпатской области, на которую сошла лавина

Проезд транспорта по автодороге государственного значения Н-09 в районе урочища "Круглый" в с.Деловое Раховского района Закарпатской области, где в пятницу утром сошла снежная лавина, восстановлен.

"Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей на данном участке не было. Подразделения ГСЧС к месту происшествия не привлекались", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает ведомство, на дорогу сошла снежная масса объемом 300 куб. м, протяженностью около 30 м и высотой 1,5м.

Ранее сообщалось, что в с.Деловое Раховского района Закарпатской области утром сошла снежная лавина и полностью перекрыла трассу "Мукачево – Рогатин".