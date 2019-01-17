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21:12 17.01.2019

Глава УГКЦ Святослав презентовал в Киеве свою книгу "Діялог лікує рани"

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Глава УГКЦ Святослав презентовал в Киеве свою книгу "Діялог лікує рани"

Предстоятель Украинской греко-католической церковью (УГКЦ) Святослав Шевчук в четверг в Киеве презентовал свою книгу "Діялог лікує рани" (рус. "Диалог лечит раны").

"Я уверен, что без диалога нет настоящего человека. Мы, христиане, верим, что Господь Бог создал человека в контексте диалога с ним. Человек может быть собой настоящим только тогда, когда он вступает в диалог. В первую очередь с Богом, своим творцом. Мы этот диалог называем молитвой. Но также диалог нужен и с другим человеком", - сказал глава УГКЦ в ходе презентации в четверг в Киеве.

Он выразил уверенность, что 2019 год должен стать годом диалога.

На презентации книги присутствовал президент Украины Петр Порошенко, а также действующие и бывшие члены правительства: и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, министр образования и науки Лилия Гриневич, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, министр финансов Оксана Маркарова.

Также в мероприятии приняли участие депутаты Верховной Рады, в частности глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, глава комитета по вопросам культуры и духовности (фракция "Народный фронт") Николай Княжицкий, глава комитета по иностранным делам Анне Гопко, а также экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк (лидер партии "Народный фронт").

Кроме того, на презентации присутствовали иностранные дипломаты и общественные деятели, в том числе предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний и музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук.

Теги: #книга #презентация #угкц
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