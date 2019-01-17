События

03:24 17.01.2019

Киевлянин приговорен к 6 годам тюрьмы за "закладку" психотропных веществ

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Киевлянин приговорен к 6 годам тюрьмы за "закладку" психотропных веществ

Днепровский районный суд Киева признал виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества киевлянина, который занимался распространением психотропных веществ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в среду, Днепровский районный суд г.Киева признал виновным 30-летнего жителя столицы в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта особо опасных психотропных веществ в крупных размерах) УК Украины и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как было установлено, осужденный распространял психотропные вещества, оставляя "закладки" возле жилых домов на территории Днепровского района Киева. Мужчину задержали с поличным во время "закладки".

Во время личного обыска мужчины правоохранители изъяли мобильный телефон с фотографиями "тайников", а также 20 свертков с психотропными веществами.

Теги: #киев #наркоторговец #украина #суд
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Интерфакс-Украина
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