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15:00 16.01.2019

Минрегион планирует усовершенствовать проектирование убежищ и укрытий

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Минрегион планирует усовершенствовать проектирование убежищ и укрытий

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует усовершенствовать требования к проектированию убежищ и укрытий для повышения безопасности и гражданской защиты, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе.

Согласно сообщению, соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы (ГСН).

"…Был подготовлен проект новых ГСН об инженерно-технических мерах гражданской защиты и изменения в ГСН о сооружениях гражданской защиты, содержащие современные решения, технологии и усовершенствованные требования к необходимым мерам и проектированию убежищ и укрытий", – цитируется в сообщении Л.Парцхаладзе.

В изменениях к нормам планируется прописать четкие требования к проектированию сооружений двойного назначения и гражданской защиты, предусмотреть проектирование безбарьерного пространства для людей и инвалидностью в таких сооружениях, установить требования к светомаскировке в населенных пунктах и на объектах хозяйствования, прописать применение современного фильтровентиляционного оборудования и др.

Изменения содержатся в проекте новой ГСН В.1.2-4:20ХХ "Инженерно-технические меры гражданской защиты" и в изменениях к ГСН В.2.2-5-97 "Дома и сооружения. Защитные сооружения гражданской защиты".

Теги: #убежище #укрытие #минрегион
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