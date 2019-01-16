События

10:25 16.01.2019

Все украинские моряки останутся в РФ под арестом до 24 апреля

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Все украинские моряки останутся в РФ под арестом до 24 апреля

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест последним четверым украинским морякам, задержанным 25 ноября минувшего года в районе Керченского пролива.

"Постановлением суда в отношении Владимира Лисового, Владислава Костышина, Владимира Варымеза и Виктора Беспальченко продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 24 апреля 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" (Interfax.ru) пресс-секретарь суда Екатерина Краснова в среду.

Накануне суд на тот же срок оставил под стражей 20 украинских военных.

Защита всех обвиняемых просила суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия. В случае избрания морякам альтернативной меры пресечения посольство Украины готово было предоставить им жилье - соответствующие ноты были приобщены к "арестным" делам.

Адвокаты моряков обжалуют решения суда.

Теги: #рф #азовское_море #суд #моряки
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