Главы МИД пяти стран не смогли добраться в Мариуполь из-за погодных условий – Климкин

Ввиду сложных погодных условий министры иностранных дел Украины, Польши и стран Балтии не смогли долететь в Мариуполь (Донецкая обл.), сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Несмотря на сложные погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днепровский аэродром", - написал министр на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Он добавил, что будет организована видеосвязь с теми, кто ожидал министров в Мариуполе.

П.Климкин проинформировал, что находится с коллегами в Днепре: "Сейчас с моими коллегами уже в больнице им.Мечникова в Днепре".