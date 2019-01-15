События

13:29 15.01.2019

Главы МИД пяти стран не смогли добраться в Мариуполь из-за погодных условий – Климкин

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Главы МИД пяти стран не смогли добраться в Мариуполь из-за погодных условий – Климкин

Ввиду сложных погодных условий министры иностранных дел Украины, Польши и стран Балтии не смогли долететь в Мариуполь (Донецкая обл.), сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Несмотря на сложные погодные условия, попытались долететь до Мариуполя. Экипаж военных вертолетов, в условиях тумана и угрозы обледенения, принял решение вернуться на Днепровский аэродром", - написал министр на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Он добавил, что будет организована видеосвязь с теми, кто ожидал министров в Мариуполе.

П.Климкин проинформировал, что находится с коллегами в Днепре: "Сейчас с моими коллегами уже в больнице им.Мечникова в Днепре".

Теги: #климкин #мид
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