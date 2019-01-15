События

13:05 15.01.2019

Боевики с полуночи два раза нарушили режим тишины в зоне ООС

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Боевики с полуночи два раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования во вторник с начала суток два раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала суток в районе проведения операции объединенных сил по состоянию на 12.00 зафиксировано 2 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Так, с 01.40 противник вел 20-минутный обстрел из станкового противотанкового гранатомета по защитникам н.п. Славное (Донецкая обл.).

С 03.10 (почти полчаса) боевики из автоматических гранатометов вели провокационный обстрел позиций украинских военных вблизи н.п. Новоалександровка (Донецкая обл.).

"Обстановка на линии фронта находится под контролем наших защитников", - подчеркнули в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #боевики #режим_тишины
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