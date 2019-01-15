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03:43 15.01.2019

Снегоуборочная техника готова к работе ночью для уборки снега – КГГА

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Снегоуборочная техника готова к работе ночью для уборки снега – КГГА

389 единиц техники и 426 работников "Киевавтодора" готовы к работе в усиленном режиме ночью для очистки Киева от снега, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Учитывая предупреждения Украинского гидрометцентра, 389 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, а также 426 работников для ручной уборки предприятий "Киевавтодора" готовы к работе в усиленном режиме в течение вечера 14 января и в ночь 15 января" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в понедельник вечером, со ссылкой на "Киевавтодор".

В течении вечера сотрудники "Киевавтодор" провели обработку противогололедными средствами.

"Вечером предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" провели обработку противогололедными материалами мостов, путепроводов, спусков и подъемов, улиц со сложными условиями движения. Эти меры направлены на недопущение гололеда и минимизацию ДТП при неблагоприятных погодных условиях.

В "Киевавтодоре" заверили, что внимательно следят за синоптической ситуацией.

Теги: #киев #техника #украина #работа
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