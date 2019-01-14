Пожар на территории Киево-Печерской Лавры возник в здании, находящемся на реконструкции – ГСЧС

Двухэтажное здание на территории Киево-Печерской Лавры, в котором в понедельник возник пожар, находится на реконструкции, на момент возникновения пожара в помещении никого не было, сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

"Горит крыша 2-этажного здания, которое отдельно размещено, входит в состав комплекса Киево-Печерской Лавры. По предварительным данным, это памятник архитектуры", - рассказала С.Водолага журналистам с места происшествия.

По ее словам, в здании велись работы по реконструкции, в помещении никого нет.

По информации ряда СМИ, это здание - недействующая лаборатория инфекционной больницы.

Ранее на сайте Госслужбы Украины по ЧС сообщалось о пожаре в отдельном двухэтажном здании на территории Киево-Печерской Лавры по адресу ул. Лаврская, 23, площадь возгорания - 200 кв.м.