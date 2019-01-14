Горит двухэтажное здание, принадлежащее монастырскому комплексу Киево-Печерской Лавры

Пожар возник в понедельник днем в отдельном двухэтажном здании на территории Киево-Печерской Лавры, площадь возгорания составляет 200 кв. м, сообщается на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

По информации ГСЧС, горит здание, принадлежащее монастырскому комплексу Киево-Печерской Лавры, по адресу ул. Лаврская, 23.

Сообщение о пожаре поступило на номер службы спасения 101 в 16.17.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с распространением огня на крышу. В настоящее время площадь возгорания составляет ориентировочно 200 кв.м.

По состоянию на 17.30 личный состав, задействованный в борьбе с огнем, выведен на безопасное расстояние из здания, в связи с угрозой обвала перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Тушение производится извне.

На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и более 40 человек личного состава.