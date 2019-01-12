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11:10 12.01.2019

Обвал недостроенного павильона в Харькове квалифицировано как нарушение правил безопасности и халатность

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Обвал недостроенного павильона в Харькове квалифицировано как нарушение правил безопасности и халатность

Полиция начала уголовное производства по факту обвала недостроенного торгового павильона возле ст.метро "им.Александра Масельского" в Харькове.

"Следователи следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области открыли уголовные производства по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в субботу.

Как сообщалось, вечером 11 января возле ст.метро "им.Масельского" в Харькове обвалился недостроенный торговый павильон. В результате получили травмы и были доставлены в больницу 3 женщины. Угрозы их жизни нет.

Теги: #обвал #нацполиция
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Интерфакс-Украина
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