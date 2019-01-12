Не менее трех человек погибли, множество ранены при наезде автобуса на остановку в Оттаве

Три человека погибли, более 20 получили травмы в результате наезда двухъярусного пассажирского автобуса на остановку общественного транспорта в Оттаве (Канада), сообщил телеканал CNN.

Автобус врезался в платформу остановки, три человека - два в автобусе и один на платформе - погибли на месте, 23 человека госпитализированы, отмечается в сообщении.

Начато расследование причин и обстоятельств аварии. Водитель задержан, его допрашивает полиция.