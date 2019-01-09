На юго-востоке Украины в четверг потеплеет, ожидаются метели с мокрым снегом

Северо-западная половина Украины останется в ближайшие сутки, 10 января, в холодной воздушной массе, на остальную территорию с юга Европы начнет распространяться более теплый воздух, поэтому температура здесь повысится, особенно днем, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в стране с осадками различной интенсивности будет определять поле пониженного давления и атмосферные фронты.

В четверг в западных, северных и Винницкой областях ночью без существенных осадков, днем небольшой снег; температура ночью 11-16°, днем 3-8° мороза. На остальной территории – снег, ночью в Одесской области значительный снег, днем в южной части мокрый снег и дождь, местами значительные осадки, налипание мокрого снега и гололед; температура ночью 5-10°, в южных областях 0-5° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла, на крайнем юге 1-6° тепла.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южных, днем и в восточных областях порывы 15-20 м/с, метели.

В Киеве ночью - без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 5-7° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,8 градусов тепла в 2007 году, самая низкая ночью – на отметке 30,7 градусов мороза в 1940 году.

В пятницу, 11 января, в южных, восточных и центральных областях Украины пройдет мокрый снег и дождь, местами ожидается гололед, порывы ветра 15-20 м/с. В восточных, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях - местами значительный мокрый снег, метель. На остальной территории без существенных осадков, лишь на Прикарпатье ночью небольшой снег.

На дорогах страны гололедица.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 5-11°, в Волынской, Ровенской, Львовской областях местами 12-15° мороза, днем 3-8° мороза; на остальной территории в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях ночью 2-7° мороза.

В Киеве в пятницу - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 4-6° мороза.