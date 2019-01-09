События

12:53 09.01.2019

Боевики с полуночи один раз нарушили режим тишины на Донбассе

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Боевики с полуночи один раз нарушили режим тишины на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает Министерстве обороны Украины.

"С начала суток по состоянию на 12.00 враг нарушил режим тишины один раз, произошло это на Донецком направлении", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Отмечается, что с 11.00 в течение 20 минут боевики из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливали опорные пункты украинских войск вблизи населенного пункта Новомихайловка.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет ", - подытожил М.Праута.

Теги: #оос #минобороны #боевики #донбасс #режим_тишины
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