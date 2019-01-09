В 3 аэропортах в Германии в четверг пройдет забастовка персонала, ожидаются отмены рейсов

Сотрудники служб безопасности в трех крупных аэропортах в Германии - в Дюссельдорфе, Кёльне и Штутгарте - в четверг планируют объявить забастовку, сообщает в среду агентство Associated Press.

Ожидается, что забастовка продлится с 3:00 утра по местному времени (4:00 кв) до 00:00 (1:00 утра 11 января).

В руководстве воздушных гаваней предупредили о возможных отменах авиарейсов, а также об увеличении времени ожидания отправления самолетов и проверки в аэропортах.

Сотрудники, обеспечивающие безопасность в немецких аэропортах, недовольны условиями труда. В частности, они требуют повышения зарплаты.