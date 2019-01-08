Житель Кривого Рога нанес собутыльнику-россиянину 60 ударов ножом

Сотрудники полиции Кривого Рога (Днепропетровская обл.) задержали и объявили подозрение в убийстве 28-летнего гражданина Российской Федерации ранее судимому местному жителю.

"Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января на одной из улиц Терновского района г.Кривой Рог. Установлено, что вечером 5 января подозреваемый распивал спиртные напитки совместно с умершим. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина нанес своему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу", - сообщает Криворожский отдел полиции на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Полицейские установили личность подозреваемого - им оказался ранее судимый местный житель.

"Также установлено, что 28-летний погибший был гражданином Российской Федерации. Сейчас следственные действия продолжаются", - добавили в правоохранительном ведомстве.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (убийство). Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.