События

15:55 08.01.2019

Житель Кривого Рога нанес собутыльнику-россиянину 60 ударов ножом

1 мин читать
Житель Кривого Рога нанес собутыльнику-россиянину 60 ударов ножом

 Сотрудники полиции Кривого Рога (Днепропетровская обл.) задержали и объявили подозрение в убийстве 28-летнего гражданина Российской Федерации ранее судимому местному жителю.

"Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января на одной из улиц Терновского района г.Кривой Рог. Установлено, что вечером 5 января подозреваемый распивал спиртные напитки совместно с умершим. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина нанес своему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу", - сообщает Криворожский отдел полиции на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Полицейские установили личность подозреваемого - им оказался ранее судимый местный житель.

"Также установлено, что 28-летний погибший был гражданином Российской Федерации. Сейчас следственные действия продолжаются", - добавили в правоохранительном ведомстве.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (убийство). Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Теги: #кривой_рог #полиция #убийство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Подозреваемый в убийстве студенток из Турции, учившихся в харьковском вузе, задержан в Стамбуле

Гражданин Турции подозревается в убийстве двух своих землячек, учившихся в харьковском вузе

Правоохранители готовы обеспечить безопасность украинцев на Рождество, в праздновании ожидается участие около 4,6 млн граждан – Нацполиция

В Днепре в мусорном баке обнаружен чемодан с трупом девушки

В киевском Гидропарке в воде обнаружено тело женщины

В Борисполе грабитель требовал у девушки пин-коды от ее банковских карт, угрожая шприцем со смертельной инъекцией

В Харьковской области найден повешенным 10-летний мальчик

Начато служебное расследование в связи с информацией о причастности полицейских к избиению в Киеве авиаконструктора "Антонова"

В Харькове обнаружили убитыми двух иностранных студенток

На Киевщине пьяный мужчина со словами "Никто никуда не едет!" бросил муляж гранаты в мужа своей подруги

ПОСЛЕДНЕЕ

В Солсбери начат частичный демонтаж дома, где проживал Скрипаль

Единение между УГКЦ и ПЦУ вполне реально, убежден блаженнейший Святослав

Порошенко: в Иране освобожден украинский моряк

НАПК внесло предписания Кубиву, Мартынюку и Омеляну по ряду действий их подчиненных

Турецкие спасатели нашли тела еще двоих погибших при кораблекрушении грузового судна

Интронизация Епифания может пройти в день его 40-летия, 3 февраля, сообщают в ПЦУ

Томос вернется в Киев сразу же после подписи архиереями Константинопольского патриархата

Военнопленных украинских моряков удастся вызволить из РФ до выборов, ожидает Климкин

В ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода, в большинстве областей - снегопады

Экс-инженер харьковского КБ незаконно консультировал иностранную военную компанию в разработке бронетехники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА