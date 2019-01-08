События

14:32 08.01.2019

Турецкие спасатели нашли тела еще двоих погибших при кораблекрушении грузового судна

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Турецкие спасатели нашли тела еще двоих погибших при кораблекрушении грузового судна

Тела еще двух человек, ставших жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (Ростовская обл. на берегу рек Дон и Азовка, РФ) и направлялось в порт турецкого Самсуна, обнаружили турецкие спасатели, сообщает посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турецкие спасатели в чрезвычайно сложных погодных условиях нашли еще 2 тела погибших – в ближайшие часы будет проведена процедура опознания. Консул на месте в Самсуне работает", - написал А.Сибига в своем аккаунте в соцсети Твиттер во вторник днем.

Ранее во вторник он сообщал об обнаружении спасателями тела одного из четырех погибших при кораблекрушении граждан Украины.

Как сообщалось, утром 7 января в Черном море во время шторма в 80 км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" "Volgo-Balt 214". По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь из порта Азов (РФ) в порт Самсун (Турция).

Теги: #погибшие #спасатели #турция #крушение
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