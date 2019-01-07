Украинский посол в Анкаре посетил моряков, выживших после крушения судна у берегов Турции

Украинский посол в Анкаре Андрей Сибига посетил в больницах турецкого города Самсун украинских моряков, выживших после крушения грузового судна VOLGO-BALT 214 у берегов Турции.

"Консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах Самсуна всех пострадавших моряков - состояние удовлетворительное, держатся бодро, помощь предоставляется" – написал А. Сибига на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Послом была особо отмечена профессиональная работа турецких спасателей.

"Благодарен турецким спасателям - моряки спасены после 5 часов .пребывания в ледяной воде - настоящее чудо" – отметил он.

Кроме того украинским послом в Турции был опубликован список моряков, находящихся в больнице в Самсуне: - это Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис и Будко Татьяна.

Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, стали жертвами крушения в Черном море грузового судна, которое вышло из порта Азова (расположен в Ростовской области на берегу рек Дон и Азовка, РФ) и направлялось в порт турецкого Самсуна.