События

22:33 06.01.2019

Львовский аэропорт возобновил работу после ЧП

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Международный аэропорт Львова возобновил работу после инцидента с самолетом авиакомпании Turkish Airlines, сообщила пресс-служба аэропорта.

Согласно информации, этот самолет уже отбуксировали.

"Началась регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

Как отмечается, проводятся расследования и выясняются причины инцидента, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Львова в Стамбул, выкатился за границы взлетно-посадочной полосы и остановился

Теги: #львов #украина #возобновление #аэропорт
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Интерфакс-Украина
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