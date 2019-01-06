Львовский аэропорт возобновил работу после ЧП

Международный аэропорт Львова возобновил работу после инцидента с самолетом авиакомпании Turkish Airlines, сообщила пресс-служба аэропорта.

Согласно информации, этот самолет уже отбуксировали.

"Началась регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

Как отмечается, проводятся расследования и выясняются причины инцидента, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Львова в Стамбул, выкатился за границы взлетно-посадочной полосы и остановился