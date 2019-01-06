В ДТП во Львовской области пострадало семь человек

В дорожно-транспортном происшествии возле с.Ясенев Бродовского района Львовской области погибла несовершеннолетняя девочка, шесть человек, в том числе трое детей, госпитализированы, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около 13.10 в воскресенье на трассе "Киев-Чоп". В результате столкновения легкового автомобиля "Форд" и микроавтобуса "Форд транзит" получили травмы 7 человек, из них 4 детей. По дороге в больницу от полученных травм скончалась несовершеннолетняя девочка, остальные пострадавшие госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.