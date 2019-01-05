На КПВВ "Станица Луганская" и "Майорское" в очереди в субботу умерли два пожилых человека

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщает, что на КПВВ "Станица Луганская" и "Майорское" в очереди для перехода с неподконтрольной Украине территории умерли мужчина и женщина.

"На КПВВ "Станица Луганская" и "Майорское" в ожидании перехода умерли пожилые мужчина и женщина", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в субботу вечером.

В информации уточняется, что в 9.45 субботы в сервисной зоне на КПВВ "Станица Луганская" при оформлении документов на переход на подконтрольные властям Украины районы 65-летнему мужчине стало плохо со здоровьем и он потерял сознание.

"Немедленно украинскими пограничниками были вызваны медицинский представитель Красного Креста и карета скорой помощи. К сожалению, с прибытием врачей, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Предварительный диагноз: остановка сердца", – подчеркнули в Миссии.

В тот же день в 11.00 на КПВВ "Майорское", по прибытии со стороны временно неподконтрольной властям Украины территории, 79-летняя женщина пожаловалась украинским пограничникам на ухудшение состояния здоровья. Оперативно прибывшие сотрудники одной из профильных общественных организаций по оказанию медицинской помощи провели срочные реанимационные мероприятия.

"К сожалению, не смогли спасти жизнь этого человека", – сказано в сообщении.

В Украинской стороне СЦКК подчеркнули, что "искусственное создание ситуации неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в очередной раз подвергает опасности мирное население, демонстрирует откровенное пренебрежение минского договоренностями и нежелание соблюдать взятые обязательства".

"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования РФ не пренебрегать нормами международного гуманитарного права и обеспечить благоприятные условия здоровью гражданского населения, особенно пожилых людей, во время передвижения на блокпостах и КПВВ вдоль линии соприкосновения", – заявили в Миссии.