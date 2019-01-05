События

18:27 05.01.2019

Парубий надеется на скорейший визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев

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Парубий надеется на скорейший визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Киев и надеется, что этот визит состоится в ближайшее время.

"Председатель Верховной Рады пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Киев и выразил надежду, что в ближайшее время эти намерения осуществятся после согласования дат", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем ожидать приезда в Украину патриарха Варфоломея", - отметил А.Парубий.

Он также назвал предоставление автокефалии Православной церкви Украины "эпохальным явлением", которое выходит за рамки церковной жизни. "Украинская поместная независимая автокефальная церковь - это вопрос безопасности. Это вопрос идентичности, духовного единства и сопротивления каким-либо попыткам агрессии, каким-либо попыткам уничтожить Украину", - добавил спикер парламента.

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

После церемонии подписания Томоса президент Украины Петр Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину.

Теги: #парубий #церковь #томос
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