Парубий надеется на скорейший визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Киев и надеется, что этот визит состоится в ближайшее время.
"Председатель Верховной Рады пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Киев и выразил надежду, что в ближайшее время эти намерения осуществятся после согласования дат", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады.
"Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем ожидать приезда в Украину патриарха Варфоломея", - отметил А.Парубий.
Он также назвал предоставление автокефалии Православной церкви Украины "эпохальным явлением", которое выходит за рамки церковной жизни. "Украинская поместная независимая автокефальная церковь - это вопрос безопасности. Это вопрос идентичности, духовного единства и сопротивления каким-либо попыткам агрессии, каким-либо попыткам уничтожить Украину", - добавил спикер парламента.
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
После церемонии подписания Томоса президент Украины Петр Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину.