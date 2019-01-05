НВФ продолжают нарушать Минские соглашения по отводу тяжелого вооружения, подвергая опасности население

Незаконные вооруженные формирования продолжают грубо нарушать Минские договоренности в части отвода тяжелого вооружения, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 04.01.2019 года, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный меморандумом, а также комплексом мероприятий и дополнением к нему, свидетельствуют, что тяжелое вооружение и военная техника вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением установленных линий отвода", - говорится в сообщении на странице операции объединенных сил в Фейсбуке в субботу.

Как отмечается в сообщении, 2 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ в неподконтрольных Украине западных и северо-западных районах Луганской области зафиксировал размещение четырех танков (Т-72) ориентировочно в 1,5 км к западу от поселка Калиново-Борщеватое и, вероятно, единицу тяжелого вооружения (неустановленного типа) у населенного пункта Молодежное.

Наблюдатели СММ 3 января в очередной раз отметили, что до сих пор в месте постоянного хранения тяжелого вооружения за пределами соответствующих линий отвода в неподконтрольных властям Украины районе Луганской области не хватает одной самоходной гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и семь буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм). Наблюдатели СММ ОБСЕ также впервые зафиксировали одну новую единицу вооружения.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенное невыполнение взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и о стремлении к дальнейшему обострению конфликта.

"Такими дерзкими действиями российско-оккупационные войска, в том числе, подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах", - говорится в сообщении.