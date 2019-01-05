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00:21 05.01.2019

Из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков - Климкин

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Из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков - Климкин

Из пиратского плена освобождены двое украинских моряков экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER, сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Начинаем 2019-й с хороших новостей: из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Они являются последними из 12 задержанных украинских моряков, которые содержались пиратами с прошлого года" – написал министр П. Климкин в своем аккаунте в Твиттере в пятницу вечером.

Отдельно министр иностранных дел поблагодарил украинских консулов за проделанную роботу.

"Благодарю консулов за слаженную работу" – подытожил министр.

В ноябре 2018 года в территориальных водах Западной Африки были захвачены 2 торговых судна ARK TZE и ANUKET AMBER с 12 членами экипажа на борту.

 

Теги: #освобождение #украина #климкин #моряки
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