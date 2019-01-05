Вселенский патриарх подпишет и вручит Томос об автокефалии ПЦУ ее предстоятелю митрополиту Епифанию

Процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) начнется в субботу, 5 января, в Стамбуле. Томос будет торжественно вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию 6 января после Божественной литургии.

Процедура предоставления Томоса начнется 5 января с совместного молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца на Фанаре (район Стамбула, где располагается резиденция Константинопольского патриарха). Затем Вселенский патриарх официально подпишет Томос.

На следующий день, 6 января, состоится торжественное богослужение двух предстоятелей. После божественной литургии Томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.

На церемониях подписания и вручения Томоса будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Объединительный православный Собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, представлявшие три православные церкви: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь (Московского патриархата) 15 декабря 2018 года утвердил устав Православной церкви Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания.

17 декабря новосозданную ПЦУ фактически признал Ватикан: в тот день официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной Украинской церкви. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность.

В тот же день митрополит Киевский и всея Украины заявил, что на формирование руководящих органов ПЦУ после получения Томоса понадобится "один-два месяца": "Первым решением, конечно, нам нужно сформировать соответствующие руководящие органы… Я считаю, что после получения Томоса - это рождественский цикл, много праздников припадает, но на протяжении месяца-двух мы сформируем эти руководящие органы единой церкви и будем в дальнейшем работать на развитие этой единой церкви".

Как сообщалось, П.Порошенко 17 апреля 2018 года сообщил о своем намерении обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос, предоставляющий автокефалию единой поместной Православной церкви в Украине и призвал Верховную Раду поддержать его инициативу. Украинский парламент 19 апреля принял соответствующее обращение к Вселенскому патриарху.

П.Порошенко и патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле 3 ноября 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию Поместной православной церкви в Украине.

Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законам, оказывает этим процессам содействие.

Кроме того, согласно документу, в Киеве будет зарегистрирована миссия Вселенского патриарха – фактически, посольство, которое будет представлять патриархию и будет содействовать связям независимой ПЦУ с Вселенским православием.

18 октября Верховная Рада передала Андреевскую церковь в Киеве в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Согласно закону, Андреевская церковь является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и остается в государственной собственности.

Русская православная церковь (РПЦ), как и УПЦ (Московского патриархата), пыталась и продолжает предпринимать действия, чтобы воспрепятствовать созданию автокефальной Православной церкви в Украине. Так, еще 15 октября Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

28 декабря Синод РПЦ решил образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии. Синод постановил образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже, включив в сферу пастырской ответственности данного экзархата следующие страны: Андорра, Бельгия, Великобритании и Северная Ирландия, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Франция, Швейцария.

В РПЦ заявили, что таким образом отвечают на действия Константинополя в Украине.

В этом же контексте было решено образовать патриарший экзархат в Азии с центром в Сингапуре. В сфере ответственности азиатского экзархата РПЦ следующие страны: Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины и Таиланд.