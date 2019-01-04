События

13:04 04.01.2019

Начальник матобеспечения запорожского ГП "МиГремонт" попался на взятке - военная прокуратура

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Начальник матобеспечения запорожского ГП "МиГремонт" попался на взятке - военная прокуратура

Правоохранители разоблачили факт вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником материально-технического обеспечения госпредприятия "Запорожский государственный авиационный ремонтный завод "МиГремонт" государственного концерна "Укроборонпром".

"Установлено, что за беспрепятственное заключение договоров на поставку продукции в ГП "ЗГАРЗ "МиГремонт" должностное лицо государственного предприятия требовало от директора частного предприятия 10% от суммы договора", - сообщает в пятницу пресс-служба Военной прокуратуры южного региона Украины.

В информации отмечается, что в декабре 2018 года начальник отдела госпредприятия получил часть неправомерной выгоды в размере 4,7тыс. грн, передача которой происходила под контролем правоохранительных органов.

"4 января 2019г после получения второй части оговоренной суммы взятки в размере 3тыс. грн чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия. Военной прокуратурой указанному лицу готовится сообщение о подозрении в совершении коррупционного преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - проинформировали в ведомстве.

Теги: #взятка #укроборонпром #военная_прокуратура
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