События

10:48 04.01.2019

72 жилых дома в Николаеве с вечера четверга не отапливаются из-за порыва на теплосети

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В Николаеве в четверг вечером была приостановлена подача отопления в 72 жилых дома и объекты социальной сферы по ул.Московская из-за порыва на теплосети, сообщают со ссылкой на "Николаевскую ТЭЦ" в горсовете и добавляют, что тепловики обещали восстановить подачу тепла в дома уже к полудню пятницы.

"В четверг, 3 января, специалисты ЗАО "Николаевская ТЭЦ" обнаружили новый дефект на ул.Московской, между пр.Центральным и ул.Адм.Макарова. Ремонтные бригады предприятия работают над ликвидацией повреждения. На время проведения работ приостановлена подача тепла в 72 жилых дома и объекта социальной сферы", - говорится в обнародованном в пятницу утром на сайте Николаевского горсовета сообщении.

В информации отмечается, что восстановить теплоснабжение планируют до 12.00 пятницы.

"Чтобы надолго не оставлять жителей близлежащих районов без тепла, специалисты "Николаевской ТЭЦ" работали ночью. До 12.00 4 января работы планируется завершить. Трасса будет заполнена и потребители подключены к теплу", - процитировали в пресс-службе горсовета информацию тепловиков.

Среди оставшихся без тепла объектов социальной сферы 2 больницы (женская консультация и медсанчасть СБУ), колледж культуры и искусств, 2 школы, 1 детсад, 4 объекта культуры (музей им.В.Верещагина, областной дом творчества, областная универсальная библиотека, шахматный клуб), а также военкомат, Управление СБУ и некоторые другие.

Теги: #николаев #горсовет
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