Водителю Maserati, который в пьяном виде на пешеходном переходе в Киеве насмерть сбил человека, объявлено о подозрении

Киевская прокуратура объявила о подозрении водителю "Maserati", который в пьяном виде 20 декабря 2018 года насмерть сбил человека на пешеходном переходе в Дарницком районе, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Водитель "Maserati Levante", управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по ул.Тростянецкой в направлении ул.Вербицкого в третьей полосе движения. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель не обратил внимания, что в первой и второй полосах другие автомобили остановились, предоставляя пешеходу перейти дорогу, не уменьшил скорость и совершил на мужчину наезд", - говорится в сообщении.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. 02 января 2019 года пострадавший скончался в больнице", - отметили в полиции.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.