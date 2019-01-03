Денисова просит российского омбудсмена и руководителя ФСИН сообщить о местонахождении украинского политзаключенного Панова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российским властям с просьбой сообщить о местонахождении украинского политзаключенного Евгения Панова, которого эпатируют из Симферопольского СИЗО в другое место заключения.

"Вчера ко мне обратилась Вера Котелянец, мать украинского политзаключенного Евгения Панова, которого ранее удерживали в Симферопольском СИЗО. Евгения уже длительное время этапируют из одной СИЗО в другое, и мать обеспокоена из-за отсутствия связи с ним", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Она сообщила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Геннадию Корниенко и советнику посланника временного поверенного Украины в РФ Василию Покотило с просьбой сообщить о местонахождении украинца Е.Панова.

Суд в Крыму 13 июля 2018 года приговорил Е.Панова к восьми годам в колонии строгого режима. Житель Запорожской области Украины признан виновным по ряду статей УК РФ: "незаконное хранение и перевозка оружия и боеприпасов", "покушение на контрабанду оружия и боеприпасов", "приготовление к диверсии в составе организованной группы". Вину он не признал.

Уроженец Энергодара Е.Панов прежде работал водителем автобуса на Запорожской АЭС.

Как сообщала Федеральная служба безопасности России, 7-8 августа 2016 года ФСБ предотвратила несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник спецслужбы.

По данным ФСБ, Е.Панов являлся сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов. Украинец сначала дал признательные показания, но позже заявил, что сделал это под пытками. Минобороны Украины опровергло информацию о задержании своих сотрудников в Крыму.