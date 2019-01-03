События

17:03 03.01.2019

Денисова просит российского омбудсмена и руководителя ФСИН сообщить о местонахождении украинского политзаключенного Панова

2 мин читать
Денисова просит российского омбудсмена и руководителя ФСИН сообщить о местонахождении украинского политзаключенного Панова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российским властям с просьбой сообщить о местонахождении украинского политзаключенного Евгения Панова, которого эпатируют из Симферопольского СИЗО в другое место заключения.

"Вчера ко мне обратилась Вера Котелянец, мать украинского политзаключенного Евгения Панова, которого ранее удерживали в Симферопольском СИЗО. Евгения уже длительное время этапируют из одной СИЗО в другое, и мать обеспокоена из-за отсутствия связи с ним", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Она сообщила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Геннадию Корниенко и советнику посланника временного поверенного Украины в РФ Василию Покотило с просьбой сообщить о местонахождении украинца Е.Панова.

Суд в Крыму 13 июля 2018 года приговорил Е.Панова к восьми годам в колонии строгого режима. Житель Запорожской области Украины признан виновным по ряду статей УК РФ: "незаконное хранение и перевозка оружия и боеприпасов", "покушение на контрабанду оружия и боеприпасов", "приготовление к диверсии в составе организованной группы". Вину он не признал.

Уроженец Энергодара Е.Панов прежде работал водителем автобуса на Запорожской АЭС.

Как сообщала Федеральная служба безопасности России, 7-8 августа 2016 года ФСБ предотвратила несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник спецслужбы.

По данным ФСБ, Е.Панов являлся сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов. Украинец сначала дал признательные показания, но позже заявил, что сделал это под пытками. Минобороны Украины опровергло информацию о задержании своих сотрудников в Крыму.

Теги: #крым #омбудсмен #панов
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

По информации Москальковой, украинский политзаключенный в Крыму Дудка находится под наблюдением медиков – Денисова

Строительство Россией "стены" на админгранице с Крымом нарушает права граждан на свободу передвижения в пределах своего государства - Черныш

Украинского политзаключенного в РФ, журналиста Сущенко поместили в карцер - Денисова

В Госпогранслужбе Украины подтвердили строительство ограждения в оккупированном Крыму российской стороной

Погрануправление ФСБ РФ в Крыму сообщило о 60-километровом заграждении "на границе с Украиной"

Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму

Украина вводит санкции в отношении археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму – Черныш

Самолет ВВС США провел разведку у Крыма и Керченского пролива

МинВОТ: в Черном море село на мель судно, незаконно заходившее в Крым

Причиной гибели россиянина в украинский колонии стало падение с лестницы – украинский омбудсмен

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть Brent перешла к росту, поднялась выше $55 за баррель

На Киевщине пьяный мужчина со словами "Никто никуда не едет!" бросил муляж гранаты в мужа своей подруги

Советник президента Павленко назвал бредом информацию о якобы подготовке исков по прекращению аренды общинами УПЦ (МП)

Бойцы Нацгвардии провели флешмоб в Запорожье в поддержку находящихся в плену РФ украинских моряков

"Укрзализныця" подтвердила запуск платформы для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах в 2019г

ГБР и прокуратура Киева открыли дело о причастности полицейских к избиению авиаконструктора завода "Антонов"

Число пострадавших при столкновении цистерны и микроавтобусов во Львовской области возросло до девяти

В Харькове убиты две иностранные студентки – полиция

Житель Печерска в Киеве погиб вследствие драки с неизвестным

В Украине могут перекрывать дороги 4-5 января из-за ухудшения погоды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА