События

10:11 03.01.2019

Китайский зонд "Чанъэ-4" прилунился на обратной стороне Луны и прислал снимки

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Китайский зонд "Чанъэ-4" прилунился на обратной стороне Луны и прислал снимки

Китайский космический зонд "Чанъэ-4" в четверг успешно сел на обратной стороне Луны, став первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на стороне Луны, которая не видна с Земли, передает агентство Associated press.

Китайское национальное космическое управление CNSA сообщило, что "Чанъэ-4", состоящий из посадочного модуля и лунохода, прилунился на обратной стороне Луны в 10:26 по пекинскому времени.

Отмечается, что зонд уже передал с поверхности Луны изображение. На снимке, опубликованном CNSA, можно увидеть небольшой кратер и поверхность, которая, освещена светом от аппарата.

Теги: #луна #космос #китай
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