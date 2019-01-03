Китайский зонд "Чанъэ-4" прилунился на обратной стороне Луны и прислал снимки

Китайский космический зонд "Чанъэ-4" в четверг успешно сел на обратной стороне Луны, став первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на стороне Луны, которая не видна с Земли, передает агентство Associated press.

Китайское национальное космическое управление CNSA сообщило, что "Чанъэ-4", состоящий из посадочного модуля и лунохода, прилунился на обратной стороне Луны в 10:26 по пекинскому времени.

Отмечается, что зонд уже передал с поверхности Луны изображение. На снимке, опубликованном CNSA, можно увидеть небольшой кратер и поверхность, которая, освещена светом от аппарата.