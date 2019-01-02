Забравшемуся на главную елку Борисполя неоднократно судимому "новогоднем Тарзану" грозит штраф или заключение

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту произошедшего утром 1 января инцидента, когда в г.Борисполь пьяный молодой человек полез вверх по металлической конструкции елки, потом упал, при этом повредив елочные украшения и часть иллюминации.

"Правоохранители выяснили, что "новогоднем Тарзану" 32 года. Ранее он неоднократно был судим за тяжкие преступления. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Мужчине грозит от немалого штрафа до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении, обнародованном в среду.