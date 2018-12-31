Украинская сторона СЦКК призывает боевиков соблюдать режим тишины и не препятствовать ремонтным работам на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) просит незаконные вооруженные формирования соблюдать режим прекращения огня и не создавать препятствия для проведения ремонтно-восстановительных работ на территории Донецкой и Луганской областей.

"Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации соблюдать установленный бессрочный режим тишины на всей линии боевого столкновения и не препятствовать проведению запланированных ремонтно-восстановительных работ. Надеемся, что погодные условия и совместные усилия военных и гражданских позволят своевременно и качественно выполнить плановые мероприятия, направленные на поддержание экологической безопасности и восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, обнародованном на странице пресс-центра операции объединенных сил в Фейсбуке.

В сообщении также приводятся примеры осуществляемых плановых ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, получивших повреждения в результате обстрела со НВФ.

Так, 30 декабря специалисты коммунального предприятия "Попаснянский райводоканал" проводили осмотр и выполняли ремонтные работы на насосной станции города Попасная (Луганская обл.). В этом же районе ремонтные бригады электрических сетей Луганской энергетической компании завершали прокладывать подземный электрический кабель для подключения потребителей поселка Золотое-4.

В городе Авдеевка (Донецкая обл.) осуществлялись плановые работы на Донецкой фильтровальной станции, а также обеспечивался безопасный проезд работников на ДФС и обратно.