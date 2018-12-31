События

14:21 31.12.2018

Режим ЧС введен в Челябинской области после взрыва газа в Магнитогорске

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в понедельник ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщается в документе, опубликованном на сайте губернатора.

В постановлении говорится, что режим ЧС вводится с восьми часов на территории региона.

Зоной ЧС определена улица Карла Маркса в Магнитогорске.

Между тем, служба газораспределения сообщила о технической исправности газовых сетей в магнитогорском доме, где взорвался газ.

Плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа, было проведено в марте 2018 года, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Челябинск"

Кроме того, в мае прошла опрессовка внутридомового газового оборудования.

"Опрессовка показала соответствие сетей нормативным требованиям", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также уточняет, что договор на обслуживание дома заключен с ООО УК "ТЖХ Магнитогорска".

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба около 70 человек.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)".

Теги: #челябинск #рф
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