События

09:51 01.01.2019

Количество жертв в Магниторске выросло

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Спасатели извлекли тело восьмого погибшего в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.

"Нашли тело восьмого погибшего, извлекли из-под завалов. Это взрослый человек", - сказали в пресс-службе.

"Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что с момента начала поисково-спасательной операции удалось спасти пять человек, в том числе ребенка, все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения.

Теги: #челябинск #обнаружение #россия #погибший
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