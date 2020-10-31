Более 150 пациентов поликлиники в Челябинске эвакуировали после взрыва в кислородной будке

Из поликлиники Городской больницы N2 Челябинска, где произошел взрыв в кислородной будке, эвакуировано более 150 человек, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

"Пожарные приняли решение об эвакуации. 150 человек временно размещены в здании стадиона имени Елесиной. Трех реанимационных пациентов эвакуируют в городскую клиническую больницу N1. Еще 20 пациентов переводят в областную клиническую больницу N3", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России журналистам сообщили, что произошло возгорание кислородной будки 2х2 метра, из сэндвич-панелей. Это пристрой к корпусу 70х40 метров. Во время пожара произошла разгерметизация двух-кубового кислородного баллона.

Пострадавших и погибших в результате взрыва кислородной станции в горбольнице Челябинска нет, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области. "Взорвалась отдельно стоящая кислородная станция в горбольнице N2. Пострадавших и погибших нет. Прием новых пациентов не ведется", - говорится в сообщении.

Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов, добавили в пресс-службе.