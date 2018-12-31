В МИД КНР заявляют о готовности развивать отношения с США

Отношения Китая и США достигли новой исторической отправной точки, и Китай готов развивать их, говорится в воскресенье в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

"После 40 лет развития отношения Китая и США находятся в новой исторической отправной точке", - говорится в заявлении к 40-летию дипломатических отношений США и КНР, опубликованном посольством Китая в США.

"Китай готов работать с США над имплементацией важных договоренностей, достигнутых председателем Си Цзиньпином и президентом Трампом в Аргентине, расширять сотрудничество на основании взаимной выгоды, справляться с разногласиями на основании взаимного уважения, продвигать вперед отношения Китая и США", - сказал Лу Кан.

В МИД Китая отметили, что за последние 40 лет отношения Китая и США прошли "тернистый путь и продвинулись вперед". Сотрудничество между странами дало "исторические достижения", заявил Лу Кан.

Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил, что провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и отметил значительный прогресс в диалоге с Пекином по спорным торговым вопросам.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что США и Китай приступают к детальной работе над соглашением, которое позволит снять напряженность в торговых отношениях Пекина и Вашингтона.

Президент США отметил, что если торговая сделка США и Китая будет достигнута, то она станет "всеобъемлющей, затронет все темы, сферы и предметы споров".

В начале декабря Си Цзиньпин и Д.Трамп на встрече "на полях" саммита G20 в Аргентине достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами. В частности, была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.